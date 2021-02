Costacurta: "Dall'inizio si sapeva che c'erano squadre più forti del Milan, nel '99 ultimo a vincere scudetto da non favorito"

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato come il Milan abbia compiuto un cammino straordinario, senza dimenticare però che ci siano club più attrezzati: "Dall'inizio si è detto che c'erano squadre più forti del Milan. Sono stato l'ultimo in Italia a vincere uno scudetto da non favorito nel '99. C'erano dei dubbi che potessero vincerle tutte. Quando sei giovane, non hai una certa esperienza, certe volte preferisci che la palla vada ad uno come Seedorf piuttosto che ad un altro. Ci sono partite diventate importanti, quando giochi lontano dall'obiettivo è un altro discorso. Adesso c'è un calo, non so se per via del fatto che Pioli ha voluto mettere benzina sulle gambe o per altro".