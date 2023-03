Costacurta e il record del gol più anziano della Serie A: "Ho circa 700 presenze in carriera e solo 3 gol. Assurdo"

MilanNews.it

Nel pre partita di Udinese-Milan a Sky, Billy Costacurta ha parlato della possibilità per Ibrahimovic di battere il suo record per il gol più anziano della Serie A: “Avremo un argomento. La cosa strana del mio record è che ho circa 700 presenze in carriera, ma ho tre gol. E sono ricordato per il gol più anziano. È assurdo”.