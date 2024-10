Costacurta e la crescita di Leao: "Se vuole essere un campione deve fare cose importanti contro squadre importanti"

Tema di discussione nel pre partita di Bayer Leverkusen-Milan su Sky Sport è Rafa Leao, che secondo i vari commentatori non ha iniziato al meglio la nuova stagione. Questo il pensiero di Billy Costacurta:

"Leao non ha cominciato bene. Credo che debba cominciare a migliorare in questo tipo di partite, se vuole essere un campione deve fare cose importanti contro squadre importanti, non solo contro squadre non all’altezza. Spero ancora che possa migliorare in quel tipo di partite".