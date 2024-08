Costacurta elogia Camarda: "Mai visto uno tanto forte alla sua età"

vedi letture

L'ex difensore rossonero Alessandro "Billy" Costacurta è stato intervistato sulle colonne di SportWeek nel corso dell'ultimo weekend e ha parlato, tra le altre cose, anche del giovanissimo talento del Milan Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che ha firmato in luglio il suo primo contratto di professionista ad appena 16 anni e che adesso si sta godendo il suo primo precampionato con la prima squadra negli Stati Uniti prima di una stagione che lo vedrà protagonista con il Milan Futuro in Serie C.

Le parole di Costacurta su Camarda:"Io seguo molto il calcio giovanile, e ribadisco: non ho mai visto uno tanto forte alla sua età. Mai visto. Cosa mi colpisce di lui? I movimenti fuori e dentro l’area. Ha una spiccata capacità di liberarsi dal marcatore. È una cosa che hai dentro, nessuno te la può insegnare. È istinto puro. Ne ho visti pochi come lui, allontanarsi in area di rigore dal difensore solo con un movimento del corpo. Mi viene in mente Pippo Inzaghi. Ma guardiamo anche il primo dei due gol segnati al Portogallo nella finale dell’Europeo U17: in quell’azione personale, in cui parte da sinistra, si accentra, punta l’uomo due volte e va a segnare, c’è tutto Camarda. Movimento senza palla, tecnica, ma soprattutto lucidità“.