Costacurta: "Felix non ha portato equilibrio nelle squadre in cui è andato"

Il Milan gioca questa sera il primo atto dei playoff di Champions League: tra i rossoneri e gli ottavi di finale, sfuggiti all'ultima giornata, c'è di mezzo il Feyenoord che oggi ospita la squadra di Conceicao e il suo ex bomber Santiago Gimenez nella tanta bollente del De Kuip. Nel pre gara, in studio a Sky Sport 24, è intervenuto l'ex giocatore rossonero e opinionista Alessandro Costacurta. Leggi le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Costacurta su Joao Felix e il suo ruolo con il Milan: "Joao Felix non ha portato equilibrio nelle squadre in cui è andato: non ha capito che doveva fare una corsa in più pur essendo pericoloso offensivamente. Devono imparare quei quattro che devono aiutare, se lo capiscono secondo me possono fare dei passi in avanti."