Costacurta: "Higuain doveva essere un leader e non lo è stato, gli è venuta l'ansia e non ha saputo reggere il peso"

Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulla situazione Higuain e il suo addio ormai certo al Milan: "Credo che Higuain si aspettasse di più dal Milan, gli è venuta l'ansia e che alla Juventus non conosceva. Lui è molto emozionabile, anche troppo, per questo non ha saputo reggere il peso. Penso però che Higuain non sia stato un trascinatore, doveva essere un leader e non lo è stato. Ci si aspettava questo dall'argentino e non lo è stato".