Costacurta: "Ibra ha bisogno di essere capito dalla squadra"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del ritorno di Ibra al Milan: "Io credo che Ibrahimovic serva molto e aiuterà tanto il Milan, non solo a livello tecnico. Non c'è nessuno intorno, bisogna capire Ibrahimovic. Non è solo uno vicino a lui, ma c'è bisogno di qualcuno che capisca il suo gioco. Sai che tanto la prenderà Ibra la palla, quindi devono arrivarne tre o quattro di compagni che si buttino dentro, non uno solo".