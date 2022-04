Costacurta: "Il Milan ha ritrovato l'Europa che conta grazie a Ibra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta, uscita oggi in edicola, Billy Costacurta ha parlato dell'importanza di Ibra nella rinascita del Milan: "La presenza di Zlatan è stata decisiva nella stagione del suo ritorno per la riconquista della zona Champions. Non dico che senza di lui sarebbe stato un disastro, ma è grazie a lui che il Milan è ripartito e ha ritrovato l’Europa che conta. Questa è la squadra di Ibra, Maldini e Pioli. Il gruppo è cresciuto intorno a lui, è lui che ha ricostruito una mentalità vincente. E ancora, è con lui che in un futuro prossimo il Milan potrà tornare grande anche in Europa".