Costacurta: "Il Milan non ha mai avuto continuità: difficile cambiare attitudine"

Intervenuto direttamente in collegamento dal trofeo dedicato a Italo Galbiati, l'ex difensore rossonero e oggi opinionista Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del momento del Milan che continua a non convincere a livello di prestazioni e non solo. Di seguito le dichiarazioni dell'ex giocatore del Diavolo.

Le parole di Billy Costacurta "Il Milan è una squadra composta da individualità che non ha la costanza che è fondamentale per avere continuità di risultati. Una squadra che non ha mai avuto continuità ed è molto difficile cambiare attitudine e mentalità soprattutto quando sono così tanti: questa è una squadra che può battere tutti e che può perdere con tutti".