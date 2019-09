Costacurta: "La difesa dei rossoneri funziona ma va comunque testata"

Alessandro Costacurta, storico difensore rossonero, ha parlato così della fase difensiva del Milan a Sky Sport 24: "La difesa è qualcosa di buono che Giampaolo ha ereditato dalla gestione di Gattuso. Io credo che poi i giocatori si conoscano bene e penso che Giampaolo non chieda cose poi così differenti da quelle che chiedeva Rino. Anche se poi in realtà con l'Inter sono andati in difficoltà. Alla prima grande incontrata sono andati in difficoltà, quindi alla fine bisogna vedere anche in difesa se la situazione è ok. Prima del derby sono state affrontate squadre che non fanno dell'attacco la parte migliore".