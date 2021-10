Costacurta: "La metamorfosi di Tonali è stata incredibile, riesce sempre a tirar fuori il meglio"

Billy Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, commentando la straordinaria crescita in rossonero di Sandro Tonali: “Tonali è la dimostrazione di un ambiente che in qualche maniera veramente riesce a tirar fuori il meglio di sé. Io credo che la metamorfosi di Tonali nell'ultimi tempi sia stata incredibile, per la fortuna del Milan ma anche della Nazionale italiana”.