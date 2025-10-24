Costacurta: "La novità in difesa è sorprendente ma probabilmente De Winter lo merita"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e opinionista, è intervenuto nello studio del pre-partita di Milan-Pisa di Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono tanti numeri che confermano il buon momento del Milan. Non giocare le coppe aiuta: c’è tutto per proseguire. Novità in difesa è sorprendente e vediamo cosa succederà: strano che si tocchi una difesa che è quella che subisce meno tiri e meno reti. Cambiarla è una bella novità e probabilmente De Winter merita questa opportunità".

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.