Costacurta: "Le dichiarazioni di Ibra alla squadra? Non una critica, è stata una mossa da leader"

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Ibrahimovic e sulle dichiarazioni di sabato, quando ha ammesso di essersi sentito troppo solo in avanti: "Ibra è stato fondamentale, ha fatto qualcosa di sensazionale a livello di motivazione, ma Lukaku probabilmente è più importante a livello di gioco, si è visto quando non c'è stato. Il Milan invece ha saputo fare a meno di Ibrahimovic. Le frasi di Zlatan sabato? Non l'ho trovata fastidiosa, la domanda gliel'ho fatta io. Fa parte del personaggio, ho giocato con giocatori che si esprimevano in quella maniera, lo fanno per motivare. Serve ad aiutare il gruppo, non demonizzarlo. E' stata una mossa da leader, non una critica".