Costacurta: "Modric farà 38 partite e le farà tutte bene"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e opinionista, è intervenuto nello studio del pre-partita di Milan-Pisa di Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni: "Boban sono venticinque anni che mi rompe le scatole con Modric. Quest’anno farà 38 partite e le farà sempre bene: questa è la mia sensazione nel vederlo, nel sentirlo parlare e in base a quello che mi dice un po’ di gente come il suo ex allenatore Carlo Ancelotti".

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.