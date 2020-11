Costacurta: "Pensavo che prima o poi il Milan potesse perdere. Amo Ikoné e Bamba"

Billy Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato a Sky Sport 24 della sconfitta del Milan contro il Lille: "Amo alcuni giocatori del Lille. Ikoné e Bamba li seguo dall’Under 15, Yazici è un giocatore che con l’allenatore giusto potrebbe diventare un campione. In un certo senso pensavo che il Milan prima o poi potesse perdere, forse questa è stata la partita che darà meno dolore perché non sposta tanto gli equilibri nel girone di Europa League e quindi in un certo senso può essere salutare. Romagnoli deve capire che in area bisogna stare attenti. Sono stato difensore, sono stato giovane e ho fatto errori anche io, ma in area bisogna stare attenti e sbagliare meno. Sono due partite consecutive che questo bravissimo giocatore non ragiona come dovrebbe ragionare