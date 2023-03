Costacurta: "Possesso del Milan sterile, l'Udinese ha tenuto sempre la squadra compatta"

MilanNews.it

Billy Costacurta, intervenuto a Sky, ha dato grandi meriti all'Udinese per la vittoria casalinga ottenuta ieri sera ai danni del Milan: “I meriti dell’Udinese sono che ha tenuto la squadra compatta. Credo sia sempre stata in vantaggio, il possesso del Milan è stato sterile. Credo che la vittoria sia stata meritata per quello che hanno fatto là davanti, quando sono andati in avanti hanno fatto male”.