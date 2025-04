Costacurta post Udinese: "Quest'anno non ricordo così tanto spazio per Leao"

Il Milan vince in grande stile a Udine: al Bluenergy Stadium i rossoneri vivono una serata tranquilla, merce rarissima in questa stagione. Il risultato finale è 4-0 su una Udinese che arriva alla quarta sconfitta consecutiva. Ottima prova per i rossoneri, con la piccolissima speranza che non sia troppo tardi per non rientrare nella corsa all'Europa. Al termine della gara è intervenuto, negli studi di Sky Sport 24, l'ex calciatore Alessandro Costacurta.

Le sue parole su Rafael Leao, autore di un gol e assist: "Cos'è cambiato? Qualche spazio in più in campo aperto, un po’ meno di pressione da parte del pubblico. Contro l’Udinese fa un gol fantastico, non ricordo un gol così bello di Leao quest’anno e non ricordo così tanto spazio per Leao. Però poi fa un gol meraviglioso".

Una battuta su Tijjanin Reijnders, che ha segnato un gol: "Probabilmente Reijnders è il migliore del Milan per distacco, giocatore meraviglioso. Uno dei pochi che può giocare nelle più grandi squadre d’Europa".