Costacurta: "Quando sbagliavo mi sentivo male, ma non avevo fatto lo sciocco. Sono due ragazzate di un signore che dovrebbe essere il leader di questa squadra"

Il Milan non va oltre il pareggio contro un Feyenoord modesto e viene eliminato dalla Champions League. In uno sport di squadra è inutile buttare la croce su un unico giocatore, ma la sciocca espulsione di Theo Hernandez ha un peso non indifferente. A proposito di errori che costano partite secche arriva il commento di Alessandro Costacurta a Sky Sport, le sue dichiarazioni:

“Un po’ capisco come si sente Theo, perché io mi sono sentito il responsabile per la sconfitta in una finale… Ma queste cose sono inaccettabili. Sono ragazzate. È la famosa ragazzata. So come si può sentire adesso Theo, però… Io mi sentivo male, ma non avevo fatto lo sciocco: avevo sbagliato tecnicamente, ma era un’altra situazione. Sono due ragazzate di un signore che dovrebbe essere il leader di questa squadra. Ora questa cosa se la porta dietro".