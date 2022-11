Costacurta: "San Siro è uno stadio duro, ci sta che un giovane che arriva possa avere qualche difficoltà"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bolly Costacurta, ex difensore del Milan, durante il suo intervento su Sky Sport ha commentato così il momento di Charles De Ketelaere e le difficoltà di giocare a San Siro: “Non ho giocato nel Bruges, però ho giocato a San Siro da giovane. Ci sono tanti esempi di ragazzi che sono arrivati e hanno avuto delle difficoltà. È uno stadio che mette un pochino di pressione, non è così semplice. Mi ricordo lo stesso Kaká, lui comincia a giocare bene in trasferta. San Siro è dura eh. È normale che un giovane che arriva possa avere qualche difficoltà. Non succede soltanto al Milan”.