Costacurta sicuro sullo Scudetto: "Lo vince l'Inter, perché è la squadra più forte"

Altri estratti dall'intervista di Alessandro Costacurta sulle colonne di Tuttosport. L'ex difensore, per esempio, analizza il Torino e le sue velleità, anche e soprattutto alla luce di una cessione illustre come quella di Buongiorno, venduto quest'estate al Napoli.

Dice Costacurta: "Sono rimasto davvero male quando Cairo ha venduto Buongiorno, per me è stata una sorpresa perché pensavo che un giocatore così dovesse rimanere per tanti anni e intorno a lui crescesse tutta la squadra. Il fatto di decidere di vendere il miglior giocatore che si ha in casa dà un messaggio. E il messaggio è che questo sarà il Torino per i prossimi anni: a me spiace dirlo perché sono un ammiratore di Cairo per una serie di motivi, ma la cessione di Buongiorno proprio non l’ho capita".

A proposito di chi sia la grande favorita per vincere lo Scudetto, Costacurta non sembra avere grossi dubbi, indicando una soluzione di continuità: "Vince l'Inter, perché è la squadra più forte. Certo, non credo possa ripetere il cammino dello scorso anno, ma non è che ora sia diventata regola il fatto che chi ha lo Scudetto sul petto faccia male l'anno successivo. Tra l'altro Milan e Napoli non partivano favorite dopo la vittoria del campionato...".