Costacurta: "Spesso chi gioca sulla fascia sinistra del Milan non è attento. Poco aiuto per Theo"

vedi letture

Archiviata la dodicesima giornata di Serie A. Il Milan ha perso una grande occasione perdendo due punti a Cagliari, pareggiando contro la squadra di mister Davide Nicola e non sfruttando il pareggio di domenica sera tra Inter e Napoli. Il Diavolo ora si ritrova al settimo posto a meno sette punti dal quarto posto e a a meno otto dalla vetta, pur con una gara in meno. Si è parlato dei rossoneri al Club di Sky Sport 24. Queste le parole di Alessandro Costacurta.

Le parole di Alessandro "Billy" Costacurta sulla situazione difensiva del Milan: "Duelli aerei solo uno dei problemi della difesa del Milan. Credo che la parte sinistra sia un pochino in sofferenza: chi gioca in quel ruolo nella fase difensiva, Theo, spesso non è attento. In realtà credo che ci sia poco aiuto per Theo Hernandez, mi riferisco a quello che di solito gioca davanti a lui. Non mi riferisco solo a Leao. Ma fosse soltanto questo. Contro il Napoli abbiamo visto delle imbucate centrali dove i due difensori sembrano sconosciuti".