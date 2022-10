Costacurta su Berlusconi e Galliani: "Saranno emozionati come non mai"

MilanNews.it

Billy Costacurta è intervenuto sulle colonne della Repubblica per un'intervista sulla reunion di oggi tra Milan e il Monza di Berlusconi e Galliani. L'ex difensore rossonero, che ha giocato un anno in prestito proprio a Monza a inizio carriera, ha commentato così quello che sarà lo stato d'animo dei due ex vertici del club rossonero: "Saranno emozionati come non lo sono mai stati, neanche nelle più indimenticabili notti milaniste. Me lo immaginavo? no. Qualcuno avrebbe potuto sognarlo, forse, ma non con quei due dirigenti lì: inimmaginabile è il termine perfetto. Però non sono cosìm sorpreso, dopotutto".