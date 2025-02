Costacurta su Conceiçao: "Gli servono tempo e giocatori all'altezza"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Repubblica, l'ex Milan Alessandro Costacurta, oggi opinionista di Sky Sport, ha parlato di Champions League e dell'ultima, compicata, settimana per l'Italia, che ha visto tutte le sue squadre impegnate ai playoff essere eliminate: "Un anno fa noi italiani sembravamo i padroni d’Europa, ora ci lecchiamo le ferite. Ma quello non era il Risorgimento e questa non è una ricaduta nel Medioevo. L’eliminazione di Milan, Atalanta e Juve è stato solo un infortunio collettivo".

Dal sigaro di Riad è passato un mese e mezzo. Come giudica il lavoro di Conceiçao?

"Idem come sopra. Gli servono tempo e giocatori all’altezza. Si sopravvaluta spesso il ruolo degli allenatori, e la loro capacità di determinare il clima nello spogliatoio. Pippo Inzaghi stava male prima delle partite, non bene. Eppure segnava come nessuno".