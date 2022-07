Costacurta su Maldini: "Ero certo rimanesse. Nessuno è così sciocco da mandarlo via"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro "Billy" Costacurta, ex bandiera rossonera, è stato intervistato dal Corriere della Sera uscito oggi in edicola. L'attuale opinionista tv ha parlato anche e soprattutto di Milan e ha detto la sua sul rinnovo di Paolo Maldini: "Non sono mai stato preoccupato, ero certo rimanesse. Ricordiamoci che il ritardo è stato principalmente causato dalla vendita societaria. Forse le sue pretese sono risultate eccessive per un fondo anglosassone, non so, ma nessuno può essere così sciocco da volerlo mandare via".