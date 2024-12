Courtois: "Complimenti a De Ketelaere che sta facendo molto bene"

A margine del "Globe Soccer Awards" che si è svolto a Dubai, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' un premio alla carriera per quello che ho fatto con il Real ma non solo. Ho ancora voglia di giocare. C'è ancora un Courtois che deve scrivere pezzi di storia. Complimenti al Real Madrid per quello che ha vinto la scorsa stagione anche se ho partecipato poco per via dell'infortunio".

Che ne pensi di Lukaku?

"Credo che stia facendo bene con Antonio Conte che ho conosciuto al Chelsea. Romelu è un grande amico, lo conosco da quando ha 14 anni. Gli mando un grande saluto. Complimenti anche a De Ketelaere che sta facendo molto bene all'Atalanta".

Segui la Serie A quindi.

"Lo seguo tanto. Ci sono Nico Paz, Fabregas. E' un campionato molto importante che sta crescendo molto con squadre forti e a me piace molto la Serie A".