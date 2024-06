COVISOC, l'Ancona esclusa dalla prossima serie C: a prendere il posto sarà l’Under 23 del Milan

Arriva la decisione della COVISOC, che si è espressa sulle domande di iscrizione ai prossimi campionati professionistici presentati dalle società. Niente da fare quindi per l'Ancona, e con il Milan che potrà pertanto iscrivere la squadra Under 23 aggiungendosi a Juventus e Atalanta che hanno già le loro squadre. C'è ancora tempo per presentare ricorso con scadenza fissata alle 19 di mercoledì 12 giugno.

IL MILAN È PRONTO - Con un ritardo di sei anni, ma ci dovremmo essere. Questa volta l'Under 23 si fa. L'idea originale di iscrivere la seconda squadra era partita nel breve periodo di Li Yonghong. Era stato già scelto l'allenatore, Marco Simone. Proprio in quell'estate, l'ingresso di Elliott portò a rivedere i piani, accantonando il progetto. I buoni risultati portati dalla Juventus dal punto di vista della crescita dei giovani ha portato la nuova proprietà e dirigenza a riprendere il discorso. L'investimento complessivo è di circa 12 milioni, inclusi i costi operativi. Daniele Bonera sarà l'allenatore.

SINERGIA CON LA PRIMA SQUADRA - Tra prima squadra e Under 23 ci sarà grande sinergia, sarà un gruppo complessivo da 50-55 giocatori con l’allenatore della prima squadra che avrà modo di confrontarsi quotidianamente con Bonera, oltre ad avere un serbatoio da cui attingere. La linea è anche quella di condividere i dettami tecnici della prima squadra, per preparare meglio i giovani rossoneri all'eventuale salto. (continua a leggere qui)