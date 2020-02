Cravero: "Milan-Genoa sarà una partita interessante sopratutto per vedere la reazione dei rossoneri dopo Firenze"

Intervenuto a "Stadio Aperto" su TMW Radio, Roberto Cravero parla di Milan: “Milan-Genoa sarà una partita interessante per vedere la reazione del Milan alla partita di Firenze e per vedere il Genoa di Nicola che sta crescendo nelle prestazioni. Giocare a porte chiuse è un’esperienza che non ho mai provato da giocatore però penso non sia bello disputare una partita senza pubblico, però la salute pubblica ha ovviamente la priorità su tutto”.