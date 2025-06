Cremonese, Collocolo: "Papà è interista, ma a me piace il rossonero. Ho visto tante partite del Milan e il mio sogno è giocare a San Siro"

vedi letture

Il centrocampista della Cremonese appena promossa in Serie A, Michele Collocolo, è intervenuto a RadioTV Serie A. Ecco alcune delle sua battute: "L'andare in Serie A è qualcosa a cui non crediamo ancora. E' stata la gioia più grande della mia carriera e della mia vita. Ad agosto l'avrei potuto immaginare, poi la stagione è stata un po' altalenante ma con gli ultimi risultati ci ho creduto tanto. Ci siamo preparati perché dovevamo andare a La Spezia solo per vincere, perché comunque avevamo un risultato su tre. Negli occhi dei ragazzi c'era il fuoco dentro, non aspettavamo altro che la partita di ritorno. All'andata è stata molto tesa, molto equilibrata, quindi la sera prima c'era negli occhi di tutti i ragazzi la convinzione di andarci a prendere questa partita qui. Gli ultimi minuti della partita sono stati i più lunghi della mia vita. Il mio cuore si è fermato sul 3-2. Sul 3 a 0 io mi guardavo con Barbieri, piangevamo dall'emozione, perché all'80' pensavamo di avercela fatta. Sul 3-1 c'era ancora emozione, sul 3-2 eravamo bianchi, paralizzati".

Il tecnico Stroppa. "Quando è tornato il mister ci ha messo subito quella grinta, che ci ha riportato un po' di entusiasmo. Il gruppo è stato coinvolto da tutto lo staff, da tutta la società. Siamo stati uniti fino alla fine, nonostante ci siano state tante mancanze, tanti infortunati all'ultima partita. Il vero si è visto alla fine. Il mister è stato molto importante per me, perché mi ha aiutato tanto nel migliorare a livello tecnico, nella gestione della palla, perché lui cerca la costruzione dal basso e anche a livello mentale mi ha aiutato tantissimo. Quest'anno poi ho trovato tanta continuità e davvero sono molto contento di questa stagione".

Il rossonero. "A me piace il rossonero, ho sempre visto tante partite del Milan e il mio sogno è sempre stato mettere piede a San Siro come giocatore, anche se mio papà è interista (ride, n.d.r)".

Un giocatore che ammira. "Mi piace molto Frattesi come giocatore, è uno di gamba, si inserisce nel modo giusto, fa tanti gol e quando gioca cerco sempre di guardare lui perché mi piace come giocatore e persona. A livello Europeo mi piace molto Valverde".

Obiettivo nuova stagione. "Vorrei migliorare a livello di inserimenti e spero di salvarmi subito con la Cremonese. Gol, assist, vedremo quello che sarà".