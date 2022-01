Crescere con due big come Ibra e Giroud: la strategia del Milan per Daniel Maldini

Nessuna cessione per Daniel Maldini. Per il giovane attaccante del Milan si era prospettata nella giornata di ieri la possibilità di andare in prestito secco alla SPAL, club dove milita un altro gioiello del vivaio rossonero come Lorenzo Colombo. Secondo quanto ripota l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’intenzione del club è quello di trattenere il ragazzo e lasciarlo crescere insieme a giocatori come Ibrahimovic e Giroud per fargli acquisire maggiore esperienza.