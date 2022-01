Criscitiello: "Capienza 5.000 spettatori una presa in giro del Governo. Milan penalizzato"

Nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello ha parlato della riduzione a 5.000 degli spettatori negli stadi. Criscitiello scrive: “A Draghi e al Governo fate vedere Roma-Juventus e, forse, anche loro capiranno che a questo Paese è vero che serve rigore ma serve anche normalità e spensieratezza. Solo il calcio aiuta a distrarre le persone dai telegiornali funerei. Lo volevano fermare perché stanno dimostrando, come con Conte, di essere incompetenti e nemici di tutto il sistema calcio; salvo poi farsi le foto con la Coppa dopo aver vinto l'Europeo. Fa brand! Vogliono chiudere gli stadi per il boom dei contagi ma guarda caso il boom c'è stato tra il 20 dicembre (30 mila casi) e il 6 gennaio (190 mila casi). Peccato che il calcio, in quelle settimane, fosse in vacanze. Piste da sci piene, ristoranti pieni ma la colpa è degli stadi al 50%. La prova che il problema non è uno stadio pieno a metà ma solo l'incompetenza di chi ci ha raccontato ‘fate così e staremo tutti bene’. Abbiamo fatto così... ma a cosa è servito? A nulla! Le ASL hanno dimostrato perché ci troviamo in questa situazione sanitaria. Siamo governati da incompetenti che quando vogliono mettere becco anche nel calcio hanno preso schiaffi e calci addirittura dal Tar. Le autorità governative smentite da un Tribunale regionale. Siamo il paese dei cachi. Draghi, come Conte, si sta piegando ai Ministri (come Speranza) che da due anni non indovinano una mossa. Ha vinto la Lega Calcio. Per ora. Al TAR e non solo. Il contentino dei 5.000 è una presa in giro che però fa rimettere dei soldi ad alcune società (come il Milan) che perderanno almeno 3-5 milioni per far felice Draghi. Questa domenica 50%, la Supercoppa 50%, poi due domeniche 5 mila per poi tornare dopo la sosta, a febbraio, forse al 50%. Siamo vittime della burocrazia e delle stupidaggini politiche”.