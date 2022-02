Criscitiello: "È stato un weekend di Serie A di sana follia, e non è ancora finita"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per TMW, ha commentato la giornata calcistica di Serie A, dicendo: “La maledizione dell'Europa che ti toglie punti in campionato. Vale per l'Inter, non per Juve e Milan, vale per l'Atalanta. È stato un weekend di sana follia. Alla fine questo è il bello della serie A. Può succedere davvero di tutto. E non è finita qui: il Napoli, a Cagliari, ha un'occasione più unica che rara. Il Milan che fa un punto a Salerno, l'Inter che si inceppa, l'Atalanta che perde a Firenze e la Juve che fa 1-1 nel derby con il Torino. Assurdo ma bellissimo per i nemici della monotonia”.