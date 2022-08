Criscitiello: "Fofana sarebbe il compagno di banco perfetto per Tonali. Milan, prendilo"

Michele Criscitiello, direttore di TMW, nell’editoriale del lunedì ha parlato del centrocampista che serve al Milan per completare il reparto. A tal proposito Criscitiello scrive: “Il Milan alla disperata ricerca di un centrocampista. E qui i rossoneri sono arrivati un po’ lunghi. Se nel caso di Donnarumma non si erano fatti trovare impreparati, Maldini e Massara si sono fatti spiazzare da Kessie e soprattutto da quel maledetto mese di giugno dove sono passati troppi treni. Piove sul bagnato e l'infortunio di Tonali a Vicenza non ci voleva. Un vero guaio per Stefano Pioli che rischia di iniziare il campionato senza i due di centrocampo titolari. Qualche nome, buono, sulla piazza ovviamente c'è ancora. Fofana del Lens, uscito nelle ultime ore, sarebbe perfetto per come gioca il Milan. Ad Udine ha fatto la differenza e, forse, è stato ceduto troppo a cuor leggero. In Friuli giocava da mezzala in un centrocampo a 5, ma a 2 sarebbe un esperimento interessante per un centrocampista che ha sia quantità che fisicità oltre a grande qualità e vizio del gol. Un compagno di banco perfetto per Tonali. Il Lens deve fissare il prezzo”.