Criscitiello: "Ho spiegato a mio figlio che Milan-Juve era l'anti-calcio. Una roba indecente"

vedi letture

Situazione complicata in casa Milan che si trova in una posizione di classifica poco comoda: al momento i rossoneri sono settimi in classifica con nove punti di ritardo dal treno di testa delle prime cinque classificate. La stagione della squadra di Fonseca è già in salita e sarà necessario rispondere e reagire al più presto. A parlare del momento del Diavolo ci ha pensato il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ospite del podcast Calcio Selvaggio.

Le parole di Criscitiello: "Purtroppo ho visto Milan-Juventus dal vivo e ho spiegato a mio figlio che quello era l’anti-calcio. A un certo punto mio figlio mi ha detto: ‘Papà, ma oggi non segnano’. E gli ho detto: ‘Andiamocene al 75° che tanto non segneranno mai’. Non avevo mai lasciato lo stadio al 75°, non ti davano mai l’impressione una o l’altra di fare gol. Una roba indecente".