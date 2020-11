Criscitiello: "Il Milan fa sul serio, salvezza della serie A"

Se continuasse così sarebbe fantastico. E ce lo auguriamo tutti. Beh, non proprio tutti. Se il Milan continuasse a restare in vetta alla classifica sarebbe una salvezza per il calcio italiano perché la monotonia della Juventus che vince per dieci anni consecutivi ammazza il sistema del nostro calcio. Se la squadra di Pioli diventa di Bonera e nessuno se ne accorge, se il Milan di Ibra diventa di Kessie e nessuno se ne accorge, allora significa che il Milan torna a ragionare da squadra. Quando chiudi le partite in 20 minuti sono segnali importanti. Se vinci 2-0 e continui a pressare l'avversario a tutto campo fino al novantesimo vuol dire che la strada tracciata è giusta. Non ci avremmo scommesso neanche 50 centesimi al bar e, invece, sta venendo fuori un giochino pazzesco costruito da Maldini, al quale avevo dato del pirla del mercato. Speriamo di cuore che questo Milan possa andare avanti così e se si sistemerà un po' in difesa, soprattutto numericamente, potrebbe essere l'anno giusto. Lo diciamo sottovoce: peccato per il doppio impegno in Europa. Il giovedì di Coppa toglie forze ed energie. Riavvolgendo il nastro, quei rigori sarebbe stato meglio perderli, in estate. Il club rossonero, negli ultimi anni, ha fatto troppi passaggi a vuoto. Di mercato, societari e tecnici. Adesso ha trovato la quadra e il merito di Maldini è stato soprattutto quello di far capire a Gazidis che l'ennesima rivoluzione non avrebbe aiutato a far crescere il progetto. Siamo tutti milanisti, per il bene della serie A, e se si svegliasse l'Inter sarebbe fantastico un testa a testa tra le milnesi.