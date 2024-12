Criscitiello: "Il Milan sta sbagliando tutto. Serve chiarezza sulla proprietà"

In occasione della festa per i 125 anni del Milan, la Curva Sud Milano si è radunata fuori il locale dell'evento per continuare la contestazione iniziata domenica sera dopo il deludente pareggio della squadra contro il Genoa. Destinatari dei fischi e dei cori (pacifici) i giocatori, fatta la pace di Pulisic, Maignan, Fofana e Camarda. Indifferenza totale, invece, per Paulo Fonseca e stupore verso il comportamento della dirigenza, che invece di affrontare il problema ha preferito accedere al locale tramite un'entrata secondaria per "ordine pubblico".

In merito a questo è intervenuto questa mattina Michele Criscitiello, che sui propri profili social ha scritto: "Non ha senso organizzare una festa ed entrare da dietro perché obbligati a nascondersi. Lasciare mister e calciatori a fare la passerella tra cori e insulti dei tifosi. Il Milan sta sbagliando tutto: in campo ma anche fuori. Serve, per iniziare, chiarezza sulla proprietà".