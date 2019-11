Criscitiello: "Milan, no a Ibra: ecco perchè"

In settimana è possibile un incontro tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Ibra è un grande, porta personalità, gol e spessore. Lo sappiamo bene. Andrebbe preso ad occhi chiusi. Bene, ad occhi chiusi. Perché se li apriamo non dovrebbe essere preso. Perché è bollito? No. Perché non segnerebbe in questo Milan? Falso. Il perché è abbastanza semplice: hai speso un botto per Piatek e Leao. Uno, lo scorso inverno. L'altro, in estate. Hai fatto una politica di giovani e poi ammazzeresti i due tuoi attaccanti che sono già sul cornicione del nono piano. Ogni cosa ha il suo tempo. Ibra e il Milan hanno già vissuto anni d'oro che non tornerebbero con questo Milan sbiadito senza arte né parte. Sarebbe un brodino per i tifosi ma i tifosi devono essere maturi e non pensare al contentino che darebbe questa società ma sarebbe utile pensare a come tornare seriamente grandi. Con quali progetti e con quali dirigenti. Raiola incontra il Milan e chiede 10 milioni in 18 mesi. Se glieli dessero faremmo una statua a Mino a casa Milan ma a quel punto toglieremmo le foto di Maldini dalla sede.