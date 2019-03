Criscitiello: "Milan, ora non fermarti. Gattuso sta dimostrando il suo valore con i fatti"

Il Milan terzo in classifica, dopo tutti i caos gestionali estivi, è qualcosa che andrebbe raccontato. Per almeno 24 ore; tutto d’un fiato. Ad ottobre e novembre avevano fatto il biglietto di sola andata a Rino Gattuso. Si doveva barricare nella sua pescheria di Gallarate, tra una sogliola e una orata. Stampa e critica cattivissimi. Leonardo, a dicembre, fu bravo a tutelarlo pubblicamente. Il caso Higuain, i mille infortuni e un mercato di gennaio indovinato in due tasselli ma lasciato senza rinforzi a centrocampo e forse in difesa. Il Milan è la dimostrazione che se un gruppo si coalizza può raggiungere qualsiasi obiettivo. A volte, in uno spogliatoio, sono più importanti gli uomini dei calciatori. Togliete "a volte". Sempre. Prendete lo spogliatoio delle due milanesi. Nei singoli non c’è partita. L’Inter ha un tasso qualitativo nettamente più alto del Milan eppure i rossoneri stanno facendo un campionato al di sopra delle aspettative, mentre, Spalletti rischia di naufragare anche se la Champions è nettamente alla portata della squadra che ha deciso di farsi del male da sola. Capitolo Milan: con il Sassuolo non ha giocato bene ma ha vinto e messo la freccia sui cugini. Oggi è il tempo dei risultati, non dello spettacolo. Quando una squadra è in fiducia può ottenere grandi vittorie e i 60.000 di San Siro sono il primo vero grande traguardo raggiunto da Gattuso. Uno che dice “non guardo i social, con il telefono schiaccio verde per rispondere e rosso per attaccare” merita dieci minuti di applausi. Un manuale e una risposta da spedire a Wanda e Mauro. Scommettete che con Gattuso questo cinema di Casa Icardi non sarebbe mai venuto fuori? Almeno lo avrebbe tamponato e non alimentato. A volte meglio appendere un compagno al muro dello spogliatoio che mandarsi le frecciatine sui social. Il 17 marzo c’è il derby e il Milan ora deve tenere alta la tensione perché la trappola è dietro l’angolo. Il campionato è ancora lunghissimo ma la lotta Champions è aperta per tutti. Così come quella per la salvezza. Il Milan ha vinto, esattamente, la metà delle gare disputate: 13 vittorie in 26 giornate ma al contrario dell’Inter che ne ha vinte 14, perde di meno e pareggia di più. Immaginate una classifica senza il gol di Icardi, nel derby, al 90’. Il ritorno dei rossoneri in Champions significherebbe svolta societaria e investimenti mirati la prossima estate. Gattuso ha dimostrato con fatti, e non parole, come sempre nella sua vita il suo valore. Contro i detrattori e i maligni che dicevano che non avrebbe potuto neanche allenare in serie B.