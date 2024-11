Criscitiello: "Morata? Al Milan serviva un attaccante completamente diverso"

Situazione complicata in casa Milan che si trova in una posizione di classifica poco comoda: al momento i rossoneri sono settimi in classifica con nove punti di ritardo dal treno di testa delle prime cinque classificate. La stagione della squadra di Fonseca è già in salita e sarà necessario rispondere e reagire al più presto. A parlare del momento del Diavolo ci ha pensato il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ospite del podcast Calcio Selvaggio.

Le parole di Criscitiello: "Morata non ti serviva, ti serviva un attaccante con caratteristiche completamente diverse. Emerson Royal ci sono almeno dieci terzini tra Serie A, B e C più forti di. Questi errori li stai pagando e in più ci metti l’assenza della società e della proprietà, ci metti le caratteristiche sbagliate dell’allenatore. E il Milan rischia di restare fuori dalla Champions".