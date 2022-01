Criscitiello: "Pioli in confronto a Mourinho sta facendo un capolavoro"

Dagli studi di SportItalia, Michele Criscitiello ha commentato così la vittoria del Milan sulla Roma: “Viste le ultime performance di Mourinho, i tifosi del Milan avranno detto ‘menomale che non ha accettato la proposta della dirigenza’. Pioli, che comunque è un gregario, sta facendo in confronto a Mourinho un capolavoro. La Roma non gioca a calcio e non si avvicina nemmeno alla zona Champions League. Negli scontri diretti va male, ha vinto solo contro l’Atalanta e ha pareggiato solo con il Napoli. Gli altri li ha persi tutti e contro i rossoneri ha già perso due volte”.