Criscitiello: "Rashford colpo alla portata: serve un colpo per riportare appeal"

L'interesse del Milan per l'attaccante inglese Marcus Rashford in uscita e ai margini della rosa al Manchester United è concreto. I rossoneri stanno valutando in queste ore la fattibilità dell'operazione in prestito, considerando anche la variabile stipendio elevato che rappresenta sempre un'incognita. Ospite della puntata di mercoledì pomeriggio di Tutti Convocati su Radio 24, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha valutato positivamente un'ipotetica operazione Rashford da parte dei rossoneri.

Le parole di Criscitiello su Rashford: "Rashford colpo alla portata perché c'è la volontà del calciatore e c'è la volontà di chi cede. In Italia un colpo, seppur mediatico ma anche tecnico perché non parliamo di un calciatore vecchio, ci serve anche per riportare un certo appeal. Oltre che per come gioca Conceicao a livello strategico potrebbe essere il rinforzo perfetto. Questa è la trattativa che mi appassiona almeno per l'inizio di gennaio".