Criscitiello su Tonali: "Quest'anno va a mille e raramente sbaglia partita"

Il Milan è bello ma la scorsa stagione ha dimostrato di non reggere 10 mesi. Quest'anno, chissà. Certamente l'errore sotto porta di Maldini e Massara rischia di pesare. Tenere Ibra a quelle cifre e prendere Giroud sulla scia di Ibra è stato un rischio e oggi paghi le conseguenze giocando 4-2-3-1 senza una vera prima punta. Questo il più grande errore, se non l'unico, della dirigenza milanista. Bravi a riscattare Sandro Tonali. Ci voleva competenza e coraggio. Tonali quest'anno ha mandato a Milanello il fratello illegittimo. Non c'è una spiegazione ad una metamorfosi simile. Non tanto per il gioco ma per la personalità perché quella o ce l'hai o non ce l'hai. Evidentemente un anno nello spogliatoio con Ibra è servito soprattutto a questo. Tonali è un altro. Dopo la prima stagione al Milan sembrava una eresia riscattare quel calciatore. Quest'anno va a mille e raramente sbaglia partita. Bravo lui e bravi i dirigenti ad avergli rinnovato la fiducia.