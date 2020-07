Criscitiello sul Milan: "Bravi Pioli e i giocatori, ma al vertice c'è troppa confusione"

Abbiamo sputato fuoco sul diavolo. Lo abbiamo fatto senza pietà perché una società come il Milan merita di essere gestita da Milan. Perché un club così prestigioso dovrebbe avere i domiciliari fissi in Europa. Quella che conta. Questa squadra, post lockdown, ci sta sorprendendo in maniera clamorosa e il merito va attribuito esclusivamente a Stefano Pioli e alla squadra. Le motivazioni, dopo la ripresa, potevano essere meno di zero. Bastava vedere la classifica e il rischio crollo era dietro l'angolo. Durante la quarantena abbiamo parlato solo dell'addio di Boban, del futuro a Monza di Ibrahimovic e dei tedeschi pronti a sbarcare a Milanello. Proprio a Milanello, invece, hanno dimostrato grande professionalità mentre Gazidis invitava Maldini al cancello verde del centro sportivo. Nel gruppo hanno remato tutti dalla stessa parte; anche coloro che avevano il contratto in scadenza al 30 giugno e si sono fermati due mesi in più. Non per fare i turisti. Forse è vero quello che dice qualcuno: stanno giocando per la propria carriera e per il proprio interesse. Mi sembra ovvio e scontato. Ditemi, di questi tempi, un calciatore che gioca per la maglia. Al Milan si sono trasformati e le polemiche le hanno trasformate in energia positiva. Pioli potrebbe restare? Ce lo auguriamo ma sarebbe l'ennesima dimostrazione di una dirigenza che va a destra e sinistra come una bandiera spostata dal vento. Progetti non ne abbiamo, viviamo alla giornata. Bravo Pioli, bravi i ragazzi ma al vertice c'è troppa confusione. Queste giornate di campionato, però, stanno rivalutando il lavoro fatto in sede di mercato da Boban e Maldini. I cavalli si vedono all'arrivo e questi calciatori non si stanno dimostrando dei bluff. Anzi.