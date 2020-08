Criscitiello sul rinnovo di Ibra: "Se non ci sono le condizioni giuste non ne vale la pena"

Il Milan si fa "ricattare" da Ibrahimovic. Il suo agente, Mino Raiola, parla il giorno prima del raduno e preannuncia che Ibra non ci sarà. Manca l'accordo. A queste condizioni, il Milan non deve neanche sedersi a parlare. Sei una società che fai un progetto giovani e poi pendi dalle labbra di Ibra? Se non ci sono le condizioni giuste non ne vale la pena. Si deve cercare una punta giovane e più economica. Va bene l'esperienza ma la carta di identità pesa per tutti. Ibra dovrebbe, per una volta, accontentarsi e aiutare il club a far crescere i giovani. Invece, a quanto pare, gli interessa sempre e solo il conto corrente ancora più corposo. Milan in colpevole ritardo sul mercato. Troppe entrate ed uscite ancora da fare. Poi daranno la colpa a Pioli se la squadra non dovesse ingranare subito.