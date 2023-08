Cristiano Ronaldo esulta col segno della Croce vietato in Arabia, ma non sarà punito. Gli sviluppi

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé, nel bene e nel male. A due giorni dalla rete decisiva dal dischetto contro l'Al shorta, che ha regalato al suo Al-Nassr la finale della Champions League araba, si discute dell'esultanza del fuoriclasse portoghese, che ha fatto il segno della croce. Un gesto vietato nel Paese del Medio Oriente ma che non dovrebbe portare conseguenze.

Il precedente pericoloso

In Arabia Saudita, sottolinea Repubblica, l'espressione pubblica della fede cristiana è vietata. Chi non è musulmano non è autorizzato a pregare in pubblico e non può nemmeno promuovere la propria religione attraverso oggetti o simboli. Andare contro queste disposizioni può portare all'accusa di proselitismo. Il colombiano Juan Pablo Pino fu arrestato in un centro commerciale dieci anni fa perché la sua maglietta non nascondeva il tatuaggio di Gesù sulla spalla. Pino giocava proprio nell'Al Nassr e fu fermato insieme alla moglie incinta e portato in commissariato.

Per Ronaldo, invece, nulla di tutto ciò: all'ex giocatore di Juventus e Real Madrid, che non ha mai nascosto la sua fede (indossa spesso anche degli orecchini a forma di croce), sarà solo consigliato di non ripetere il gesto, diventato virale in pochissimo tempo. I tempi sono (quasi) cambiati.