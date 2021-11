Cristiano Ronaldo futuro allenatore? Ma non a Manchester

Futuro da allenatore per Cristiano Ronaldo? Possibile, ma non al Manchester United. Come riporta oggi il Daily Star, i Red Devils avrebbero smentito l'intenzione di offrire un ruolo in panchina al campione portoghese, una volta che deciderà di ritirarsi. L'attaccante 36enne, intanto, pensa solo al presente e al campo, con ben 9 reti in 11 presenze agli ordini di mister Solskjaer. L'ex Juventus la scorsa estate ha firmato col Manchester United un contratto fino al 2023, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.