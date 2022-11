Cristiano Ronaldo in gol in 5 Mondiali, come lui nessuno

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Ennesimo record per Cristiano Rolando. Con il gol segnato (su rigore) contro il Ghana il portoghese diventa il primo giocatore della storia a segnare in cinque edizioni diverse dei Mondiali. E supera cosi' Pelè, Seeler e Klose, a rete in quattro diverse edizioni della Coppa del mondo. Il cinque volte Pallone d'Oro aveva già segnato almeno una volta nei quattro Mondiali precedenti: un gol a testa nelle edizioni 2006, 2010 e 2014 e quattro nel 2018, compresa una tripletta nella prima partita contro la Spagna (3-3). Con il gol di oggiCr7 ha superato Pelé, quattro volte marcatore con il Brasile (1958, 1962, 1966, 1970), Seeler con la Germania Ovest (nelle stesse edizioni di Pelé) e Klose (2002, 2006, 2010, 2014). Ronaldo, ora autore di otto gol ai Mondiali, però, difficilmente raggiungerà Klose in gol totali: il tedesco ha segnato 16 volte nelle edizioni 2002, 2006, 2010 e 2014, record assoluto. Il portoghese,ha poi consolidato il suo status di capocannoniere nella storia del calcio lusitano (118 gol in 192 presenze), può comunque affiancare Eusebio nella classifica dei capocannoniere della Seleçao ai Mondiali. Eusebio ne ha segnati 9 durante l'unico Mondiale a cui ha partecipato, nel 1966. (ANSA).