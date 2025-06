Cristiano Ronaldo resterà con Pioli all'Al-Nassr in Arabia Saudita

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Il futuro? Non cambierà nulla, resto all'Al-Nassr". Cristiano Ronaldo dopo aver vinto la Nations League con il suo Portogallo chiarisce che continuerà a giocare per la squadra araba, e non parteciperà al mondiale per club al via il 16 giugno in Usa. "Non è importante per me partecipare al Mondiale per club, conta solo la Nazionale - ha sottolineato il campione portoghese dopo la finale vinta sulla Spagna -. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò". (ANSA).