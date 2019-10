Croazia, i 28 convocati di Dalic per Slovacchia e Georgia: c'è anche Rebic

Sono 28 i calciatori convocati da Zlatko Dalic, ct della Croazia, per la sfida di qualificazione a Euro2020, in programma il 16 novembre a Rijeka contro la Slovacchia, e il 19 novembre, a Pula contro la Georgia. Quattro i calciatori che militano in Serie A: Brozovic, Badelj, Pasalic e Rebic, a cui si aggiunge Rog, inserito tra i sostituti.

Portieri: Kalinic (Aston Villa), Livakovic (Dinamo Zagabria), Sluga (Luton).

Difensori: Lovren (Liverpool), Jedvaj (Augsburg), Mitrovic (Club Brugge), Barisic (Glasgow Rangers), Bartolec (Copenaghen), Skoric (Osijek), Melnjak (Rizespor), Caleta-Car (Marsiglia).

Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Rakitic (Barcellona), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Badelj (Fiorentina), Pasalic (Atalanta), Vlasic (CSKA).

Attaccanti: Perisic (Bayern Monaco), Rebic (Milan), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo Zagabria), Orsic (Dinamo Zagabria), Kramaric (Hoffenheim).

Sostituti: Rog (Cagliari), Bradaric (Hajduk Spalato), Leovac (Dinamo Zagabria), Juranovic (Hajduk Spalato).