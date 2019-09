La Croazia di Ante Rebic ha appena pareggiato 1-1 in trasferta contro l'Azerbaigian. L'ultimo acquisto in ordine cronologico del Milan, dopo i 70 minuti giocati contro la Slovacchia, oggi è stato sostituito al minuto 86. Il croato rientrerà in Italia e domani sarà prenderà contatto per la prima volta con Milanello e conoscerà Giampaolo.