Cruciani difende Allegri: "Mi fa arrabbiare chi lo considerava uno da cacciare perché faceva giocare male la Juventus"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Area Fritta', il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato un gran bene di Massimiliano Allegri, uno dei principali candidati alla panchina del Milan per la prossima stagione, considerata l'oramai impossibile conferma di Sergio Conceiçao:

"Io personalmente considero Allegri una sorta di semi Dio. Io ho passato una sera, in una cena molto importante con vari imprenditori italiani di altissimo livello, c'era anche Allegri. È successo in una pausa per la Nazionale quando era allenatore della Juventus, a Milano. Era venuto a posta da Torino. Parlare di calcio con Allegri, è come parlare di calcio con qualcuno che ti sa raccontare e dire delle cose straordinarie. Ripeto, lo considero un monumento da preservare Allegri. Io l'ho attaccato un sacco di volte per quello che poi ha fatto concretamente alla Juventus. A me mi fa arrabbiare chi lo considerava uno da cacciare perché faceva giocare male la Juventus. Tutto qua".